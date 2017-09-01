公道伯調解成功經驗 傾聽滿足雙方需求
隨著社會快速變化，個人及團體互動頻繁複雜，加上民眾意識高漲，相互爭執且鬧上法院時有所聞，但冗長訴訟程序總讓人身心俱疲，此時鄉鎮市調解委員就扮演關鍵角色；屏東縣政府1日舉辦績優調解委員表揚，有人分享成功經驗說：「傾聽瞭解需求，將是和解關鍵。」
屏縣去年一整年共受理5809件調解案件，調解成功率達7成以上，屏東縣長潘孟安指出，調解業務不但提供專業法律見解與人際心理分析，且包括車禍、里鄰芥蒂等疑難雜症，都需排解，感謝這群辛苦的無名英雄，累積一整年的用心耐心，特別代表縣民向他們致敬。
擔任調解委員8年、累積成功調解千件的「公道伯」郭忠信說，傾聽雙方需求、進而從中滿足，就是調解成功關鍵，他強調，原諒別人就是造福自己，千萬不要放棄任何能夠調解成功的可能。
印象最深刻的是，曾經接手一件夫妻離婚案件，雙方鬧到不可開交，甚至談妥離婚協議及贍養費，不過郭忠信要求2人靜下心來談，談子女、談未來，成功將可能破碎的家庭重新縫合，至今他與這對夫妻還是時常聯絡的好友。
去年成功調解123件案件的屏東市調解委員徐文武也說，如何從原本的兩造對立不要演變成對抗，中間的潤滑與曉以大義就顯得重要，平常會進修研讀法律，從情理法分析建議，通常都有不錯效果。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。