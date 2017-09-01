公道伯調解成功經驗 傾聽滿足雙方需求

「公道伯」郭忠信（左）與徐文武認為，調解成功關鍵在於傾聽進而滿足雙方需求。（林和生攝）

隨著社會快速變化，個人及團體互動頻繁複雜，加上民眾意識高漲，相互爭執且鬧上法院時有所聞，但冗長訴訟程序總讓人身心俱疲，此時鄉鎮市調解委員就扮演關鍵角色；屏東縣政府1日舉辦績優調解委員表揚，有人分享成功經驗說：「傾聽瞭解需求，將是和解關鍵。」

屏縣去年一整年共受理5809件調解案件，調解成功率達7成以上，屏東縣長潘孟安指出，調解業務不但提供專業法律見解與人際心理分析，且包括車禍、里鄰芥蒂等疑難雜症，都需排解，感謝這群辛苦的無名英雄，累積一整年的用心耐心，特別代表縣民向他們致敬。

擔任調解委員8年、累積成功調解千件的「公道伯」郭忠信說，傾聽雙方需求、進而從中滿足，就是調解成功關鍵，他強調，原諒別人就是造福自己，千萬不要放棄任何能夠調解成功的可能。

印象最深刻的是，曾經接手一件夫妻離婚案件，雙方鬧到不可開交，甚至談妥離婚協議及贍養費，不過郭忠信要求2人靜下心來談，談子女、談未來，成功將可能破碎的家庭重新縫合，至今他與這對夫妻還是時常聯絡的好友。

去年成功調解123件案件的屏東市調解委員徐文武也說，如何從原本的兩造對立不要演變成對抗，中間的潤滑與曉以大義就顯得重要，平常會進修研讀法律，從情理法分析建議，通常都有不錯效果。

(中時)