彰化二林相思寮住戶 年底將有自來水可用
二林鎮萬合里1、2鄰13戶住戶苦等多年，在立法委員洪宗熠居中奔走下，總算盼到水利署、中科管理局380萬元經費到位，1日上午相關單位進行現勘並向住戶說明後續作業，預計幹管鋪設工程最慢年底前完工，屆時就有自來水可用。
中科四期從2008年選址確定，歷經居民反迫遷，官民訴訟打官司至前年中大和解，但說好要為居民鋪設自來水管線，時隔兩年仍無進展；洪宗熠接獲居民陳情，主動邀集相關單位協商，積極促成。
80歲的蔡閑花說，這幾年地下水井越鑿越深，水質混濁有層層水垢，衣服洗完都黃黃的。51歲的邱建欽指，以前糖廠會社還在時，居民多達1、2百戶，如今剩不到50人，天天得買水飲用，遇上停電時、馬達沒法抽水，更麻煩！明明最高行政法院都已判定達成和解，但中科允諾要協助卻遲遲沒下文。
自來水公司第11區副處長謝忠峻說，幹管的鋪設大約1公里，直接接到各住戶家中；目前要等逾5成、也就是7戶住戶實際送件提出新用戶安裝申請，就可動工並到府安裝水表。
洪宗熠說，日前在二林鎮公所協助下完成住戶意願調查，也將請相關單位協助住戶盡快完成提出申請，讓居民早日有自來水可用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。