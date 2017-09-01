彰化二林相思寮住戶 年底將有自來水可用

自來水公司副處長謝忠峻（前排左四）向立法委員洪宗熠（前排左三）及居民說明後續作業程序。（謝瓊雲攝）

位在中科四期旁的二林鎮萬合里相思寮聚落，現僅存13戶住戶，居民不到50人。（謝瓊雲攝）

立法委員洪宗熠（前排左三）接獲相思寮居民陳情，日前居中協調後，總算促成水利署與中科管理署補助經費，自來水公司鋪設管線工程預計年底前完工。（謝瓊雲攝）

居民邱建欽說，官司和解落幕後，中科允諾要替他們鋪設自來水管線，結果等了兩年多。（謝瓊雲攝）

二林鎮萬合里1、2鄰13戶住戶苦等多年，在立法委員洪宗熠居中奔走下，總算盼到水利署、中科管理局380萬元經費到位，1日上午相關單位進行現勘並向住戶說明後續作業，預計幹管鋪設工程最慢年底前完工，屆時就有自來水可用。

中科四期從2008年選址確定，歷經居民反迫遷，官民訴訟打官司至前年中大和解，但說好要為居民鋪設自來水管線，時隔兩年仍無進展；洪宗熠接獲居民陳情，主動邀集相關單位協商，積極促成。

80歲的蔡閑花說，這幾年地下水井越鑿越深，水質混濁有層層水垢，衣服洗完都黃黃的。51歲的邱建欽指，以前糖廠會社還在時，居民多達1、2百戶，如今剩不到50人，天天得買水飲用，遇上停電時、馬達沒法抽水，更麻煩！明明最高行政法院都已判定達成和解，但中科允諾要協助卻遲遲沒下文。

自來水公司第11區副處長謝忠峻說，幹管的鋪設大約1公里，直接接到各住戶家中；目前要等逾5成、也就是7戶住戶實際送件提出新用戶安裝申請，就可動工並到府安裝水表。

洪宗熠說，日前在二林鎮公所協助下完成住戶意願調查，也將請相關單位協助住戶盡快完成提出申請，讓居民早日有自來水可用。

(中時)