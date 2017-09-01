拚宜蘭縣長 陳歐珀提觀光新政

立委陳歐珀（前排左二）邀請產官學界，今天宣布3日舉辦「觀光立縣─讓世界看見宜蘭」論壇。（李忠一攝）

立委陳歐珀今天（1日）宣布3日舉辦「觀光立縣─讓世界看見宜蘭」論壇，陳歐珀表示，觀光可以結合任何產業，將與大家一起努力讓宜蘭成為觀光大縣。

宜蘭縣旅館商業同業公會理事長張芳鳴表示，宜蘭觀光資源豐富，但也是有缺陷，希望陳歐珀擔任縣長後，可以推觀光新政，解決交通等問題。

陳歐珀表示，他在籌組宜蘭新政顧問團時，就把觀光、環保列為火車頭，宜蘭縣有休閒農業等優勢，觀光可以結合任何產業，將與宜蘭人、觀光界一起努力，讓世界走進宜蘭、看見宜蘭、愛上宜蘭。

3日的論壇在宜蘭縣議會縣民大廳舉行，時間是上午9時至中午12時，論壇將分「全域觀光建設的規畫推動」、「未來觀光發展的關鍵議題」、「泛觀光產業的加值整合」等3階段。

(中時)