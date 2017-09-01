洪瑞珍分店粉絲頁留言指「仿冒」 男挨告
新北市33歲倪姓男子自稱是洪瑞珍創始店老闆友人，7月時到新開幕的洪瑞珍新莊店買了幾個招牌三明治後，覺得口感不對，憤而到該店臉書粉絲頁留言「這是仿冒的洪瑞珍」、「仿冒品還敢明目張膽」，雖然半小時後刪除貼文，仍被業者提告妨害名譽。
警方循著臉書找到倪姓男子，倪姓男子說，7月2日到剛開幕的洪瑞珍三明治店吃了三明治後，覺得包裝、口感和以前買的不相符，當天下午4時一時衝動才會上網留言，但貼文已於5點時刪除。
洪瑞珍新莊店的蔡姓老闆則表示太太是洪家人，絕非仿冒，也不清楚倪男為何要惡意指控，因此截圖提告維護自家商譽。
(中時)
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