台南「環保騎士隊」即日起執行掃街任務

台南市「環保騎士隊」今天正式成軍。（洪榮志攝）

台南市政府環保局領先全台租用100台電動機車於今天成立「環保騎士隊」，負責執行市區道路清掃工作，清潔隊員指出，每個月執勤除可省下約400元加油費用，還能降低噪音，並達到零汙染排放。

環保局指出，全市36個清潔隊2000多名隊員，原本僅有73台電動機車，作為執行路面撿拾、重要路段環境巡視及拆除小廣告等任務，但因執勤車輛不足，因此環保今年經評估後採用租賃方式，租用100台電動機車，於清潔隊成立「環保騎士隊」，執行重要道路清掃、路面撿拾的清潔隊員騎乘電動機車執勤。

環保局說，希望藉由市府帶頭支持使用電動機車，帶動市民使用電動機車的意願，不僅提升清潔隊員的機動性與清潔範圍，更能減少使用燃油機車的汙染排放，100台電動機車每年的減碳量達到36.2公噸。

(中時)