行政院拍板由公總開單 Uber恐被罰百億

今年1月公路法修正上路後，Uber違法營業行為罰鍰提高至最高額2500萬元，還賦予民眾按比例獲得檢舉獎金的機會，一度出現檢舉熱潮，累積近700張罰單。不過，罰單該由誰負責開，交通部公路總局與地方政府因出現爭議而延宕，造成100多億的罰單遲未開罰，行政院在7月底拍板罰單由公路總局負責開單。公總表示，已著手蒐證、調查，即日起將分批開出罰單。

立委陳雪生指出，目前Uber累積近700張罰單，若以累犯每張最高2500萬元計算，罰款總額超過百億。他說，Uber挑戰公權力獲取暴利，政府不該放任，交通部本來就該儘速依法重罰，Uber現與租賃車合作的營運模式也處在違法邊緣，隨時都有被取締開罰的風險，之前已經整理出7大違法給交通部，交通部應積極查緝，不該再放任Uber繼續違法營運。

陳雪生指出，Uber除先前漏稅問題之外，最大的違法之處在於鼓勵民眾向租賃車公司租車做營業使用（承接Uber指派之任務），不僅違反汽車運輸業管理規則的規定，更將造成日後如果發生事故時，保險理賠及租賃車公司連帶責任的爭議，到最後還是發生事故的司機、乘客以及用路人倒楣。縱使Uber已同意要開始繳稅，但相關違反交通法規及運輸業責任的爭議還是無解，交通部如果不能拿出有效辦法遏止，消費者仍是最大受害者。

陳雪生說，目前Uber尚有12億的漏稅及罰款一毛未繳，負責執行的行政執行署也拿不出具體辦法執行，主要的原因在於Uber早已做好境外金流規避，甚至連外界一直認為的台灣宇博總經理顧立楷，也早在2015年就已經塗銷公司經理人登記，藉此規避公司負責人該負的責任。他痛批，Uber連總經理都可以是假的，「那到底還有什麼保證會是真的？」近乎詐騙的營業作風，難怪在全世界遭到各國政府取締及抵制。

陳強調，Uber以境外公司及金流規避稅款、罰款的繳納問題，更是嚴重挑戰台灣政府的公權力。Uber透過境外公司及境外金流的方式，將所有違法及逃稅責任都推給無財產的台灣宇博，然後母公司Uber BV，繼續在台灣營業牟取高達25％車資抽成，對於違法的罰款及逃漏稅則是一毛不繳，形同只賺錢、不負責任的做法，令人憤怒！

陳雪生呼籲金管會、交通部及法務部應正視問題，否則以後外商都比照辦理，透過空殼公司及境外金流模式，所有違法、逃稅責任都不用擔心，那台灣的法律根本形同虛設。

(中時)