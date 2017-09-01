青森縣副知事訪中市府 林佳龍盼直航定期化

日本青森縣副知事訪市府，台中市長林佳龍（左二）盼包機直航定期化。（盧金足攝）

日本青森縣到台中考察，今天至台中市政府拜會市長林佳龍，雙方交流觀光、產業、教育等議題。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市去年與日本青森縣、平川市締結友好城市，為持續促進城市交流，昨日青森縣包機直航抵達台中，由青森縣副知事青山祐治率領150位代表造訪台中，並展開為期4天的台中考察行程，今天（1日）至台中市政府拜會市長林佳龍，雙方交流觀光、產業、教育等議題。林市長期盼透過此次包機直航，進一步促成直航定期化，加深雙方交流，也邀請日本朋友參與明年台中世界花卉博覽會盛事。

林佳龍在市府觀光旅遊局長陳盛山、農業局長王俊雄、台中市工商發展投資策進會總幹事蔡世寅、教育局副局長許春梅、經發局主任秘書蔡珍珍等人的陪同下，接見青森縣副知事青山祐治、平川市長長尾忠行、平川市議會議長齋藤政子一行人，雙方相談甚歡，並互贈紀念品。

「三縣市關係就像兄弟姊妹！」林佳龍表示，去年簽定的友好交流協定成為合作的最佳利基，不到一年，青森縣、平川市即率團造訪台中，三方交流相當熱絡，已達成多項合作。

除促成此次台中與青森包機直航，今年2月青森縣也特別為中台灣元宵燈會製作的迷你睡魔提燈廣獲好評，而平川市負盛名的「扇形睡魔花燈」也將在2018中台灣元宵燈會展出，屆時台灣民眾將在台中一睹高達5公尺的巨型睡魔花燈風采。

此外，青森縣在休閒農業方面的推廣非常成功，尤其平川市的蘋果更是有名；在學生交流部分，今年也邀請青森縣立高等學校學生至台中進行校際交流。他也分享三項盛事，包括台日觀光高峰論壇、國際踩舞祭及世界花卉博覽會，盼與台灣鄰近的日本能共襄盛舉。

林佳龍也指出，去年台中到日本旅遊有420萬人次，而日本到台中的遊客是190萬人次，希望透過此次包機直航，促成台中市與青森縣定期包機開通，使兩地人民旅遊往來更加便利，不僅提升遊客人數、平衡觀光逆差，進而帶動兩地城市交流與觀光產業的蓬勃發展。

青森縣副知事青山祐治表示，台中、青森、平川彼此在學生交流、燈節活動等都是友好的見證，而青森每年8月的睡魔季，也吸引相當多遊客，也期盼與台中交流更多成果，並持續維持彼此友好關係；此外，針對林佳龍分享的三項活動，日本朋友也都很期待能進一步參與，也期盼林佳龍再造訪青森縣。

平川市長長尾忠行指出，去年締交友好協定後，充分感受到台中的熱情，不僅交流溫泉、觀光和美食等，彼此關係日益緊密，也盼因此次包機，有更深的交流成果，並提升三地的經濟、文化等效益。

台中市府觀旅局指出，青森縣150人代表團包括30名當地產官業界代表及120名旅行團成員，自8月31日起展開為期4天的行程期間，將參觀台中國家歌劇院、彩虹眷村、高美濕地、逢甲夜市、谷關溫泉等知名景點，並參訪中部科學工業園區、捷安特旗艦店進行產業交流。

(中時)