台南市14所新設公立幼兒園 喜迎新生
為擴大公共化教保服務，達成公私幼據點數4比6目標，台南市106學年度公立幼兒園新增14個據點一共16個班，總共招收450名新生，此外，自幼托整合以來，台南市公私立幼兒園致力於提升教保服務品質，積極發展園所特色，在教育部頒發的教學卓越獎及師鐸獎獲獎數，均全國第一。
教育局表示，106學年度公立幼兒園新增14據點16個班均已獲得教育部補助開辦經費並進行環境整備，開學前已陸續完工及完成立案，教育局另以市預算216萬元補助教具、教材及遊戲器具等，充實各園教學資源，讓家長安心托育。
值得一提的是，在教育部教學卓越獎幼兒園組方面，2011年迄今，已獲得4座金質獎、5座銀質獎佳績，今年將再添2座，11座金銀質獎數領先全國，表現亮眼。
教育部8月24日公布106年教學卓越獎幼兒園組9所入圍名單，其中，2所為東區博愛國民小學附設幼兒園及六甲區六甲國民小學附設幼兒園，將於9月8日接受表揚。
另外，台南市也是全國唯一連續3年有幼兒園教師獲師鐸獎殊榮的縣市。今年，鹽水區鹽水國小附設幼兒園徐一文教師榮獲教育部106年度師鐸獎，這是繼104年北區文元國小附設幼兒園顏慧敏教師（現已調任中西區協進國小附設幼兒園主任）、105年鹽水區鹽水國小許桂禎教師獲獎後的第3人。
(中時)
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