美容診所無照醫打玻尿酸 竟害人右眼瞎

禾風時尚診所台中店連姓執行長及李姓醫事經理，都沒有醫師資格，竟各為多名女客做美容醫療，李男幫陳姓女客打玻尿酸，還不慎導致她右眼失明。台中地院依違反醫師法等罪，判處連男徒刑1年2月、向國庫支付10萬元及義務勞務；李2年、給付陳女損害賠償及義務勞務。兩人均獲緩刑。

判決書指出，49歲的連男及41歲的李男兩人都未取得合法醫師資格，竟於102年至103年間在中市營業處多次為多名女客戶美容醫療行為。

李男除了在診所從事醫療行為，甚至還提供到府服務，在102年至103年間各以1萬6千元的代價，2度私下到陳姓女子租住處，在她鼻部施打微晶瓷、另1次幫陳女及她的黃姓友人在臉部施打玻尿酸等醫療行為。

103年7月間，李男再與陳女約定以1萬2千元代價，在她的臉部及鼻部施打玻尿酸及肉毒桿菌，他在打玻尿酸時，不慎打入血管導致陳女當場右眼失明，半身麻痺，經緊急送醫，她竟因急性腦梗塞、右眼中心視網膜動脈栓篩而右眼失明。

案經陳女向警方報案偵辦，台中地院審理時，連及李都坦承犯行，連與郭姓女客達成和解、並退費給客人；李也與失明的陳女以賠償300多萬元達成和解，法官審酌兩人犯後態度良好，徒刑以不執行為適當，各宣告連緩刑4年、李緩刑5年，全案仍可上訴。

(中時)