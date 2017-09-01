克服肝硬化病魔糾纏 老美陶藝家夏沂汾柴燒陶藝令人驚艷

出生於美國紐約的夏沂汾，從小耳濡目染東方文化，熱衷雕塑藝術。(圖/主辦單位提供)

Evan Shaw，中文名字叫做夏沂汾，1952年出生於美國紐約，祖父Melton Summers清朝末年來到中國，曾任職於清廷及中華民國北京與江蘇郵務局，夏沂汾從小耳濡目染東方文化，熱衷雕塑藝術。1988年來台灣工作，開始接觸陶藝，從摸索、收藏、到建窯和製陶，從此，泥土、柴火和陶釉佔滿了他的生活。

「我的陶是我與窯共創的結果，窯中的任何變化，都會加倍反映在器表，充滿挑戰。」夏沂汾說。他的窯是用柴燒，每一種木頭，在窯當中燒出來的落灰量都不同，落在陶藝作品上，就會呈現不同的釉色變化。可以說夏沂汾每一件作品，都是獨一無二的。這也成為夏沂汾在陶藝上的特殊藝術性。

夏沂汾每一件作品，都是獨一無二的。(圖/主辦單位提供)

夏沂汾是一位虔誠的佛教徒，曾鑽研小乘經論多年。就在前幾年，夏沂汾突然暴瘦，被醫生診斷出肝硬化末期。最長只能再延續四年壽命。夏沂汾才猛然發現，學佛這麼多年，對生命的無常卻是這麼茫然。在仁欽多吉仁波切的接受之下，夏沂汾成為他的弟子，面對生命的重大課題，讓他創作靈感源源不絕，作品也趨向成熟。

從夏沂汾十五年前的作品跟現在相比，就有明顯風格上的差異。「過去的我個性力求完美，作品的表面是光滑的；但現在我體會到生命有起起伏伏，就像我現在的作品，表面起起伏伏，如同生命一般。」夏沂汾用不太輪轉的中文，跟我們解釋。

有人形容夏沂汾的作品在徒手塑成的樸拙造型與釉色自由流淌的隨機趣味中，隱含了禪宗的幽玄美學。(圖/主辦單位提供)

他製陶從建窯開始。沒有拜師學藝，完全無師自通。建窯燒陶的知識，都是模仿中國古窯而來，從摸索中累積經驗而成。二十多年前，夏沂汾建了第一座兩室窯，其後因窯室太大，而改建單室窯。窯址依山而闢，在山坡上挖掘隧道般長洞，好讓大部份的窯磚都能被土包覆，加強保溫效果。

夏沂汾製陶，堅持用「野生土」，特別是未經精淘處理的臺灣苗栗土，他喜歡用落灰較豐富的松杉等軟木為柴火，以超過1300度持續高溫，還原出野生土中原有礦元素，在窯中與柴灰結合，產生天然豐富的釉色，相映著陶器粗獷的質地，樸拙中帶著天然釉彩的陶器由是出現。有人形容：「夏沂汾的作品在徒手塑成的樸拙造型與釉色自由流淌的隨機趣味中，隱含了禪宗的幽玄美學。」

Birth in Fire—Evan Shaw的柴燒陶藝

展覽時間與地點：2017年9月2日～27日 台北國父紀念館二樓 文華軒

(中時電子報)