克服肝硬化病魔糾纏 老美陶藝家夏沂汾柴燒陶藝令人驚艷
Evan Shaw，中文名字叫做夏沂汾，1952年出生於美國紐約，祖父Melton Summers清朝末年來到中國，曾任職於清廷及中華民國北京與江蘇郵務局，夏沂汾從小耳濡目染東方文化，熱衷雕塑藝術。1988年來台灣工作，開始接觸陶藝，從摸索、收藏、到建窯和製陶，從此，泥土、柴火和陶釉佔滿了他的生活。
「我的陶是我與窯共創的結果，窯中的任何變化，都會加倍反映在器表，充滿挑戰。」夏沂汾說。他的窯是用柴燒，每一種木頭，在窯當中燒出來的落灰量都不同，落在陶藝作品上，就會呈現不同的釉色變化。可以說夏沂汾每一件作品，都是獨一無二的。這也成為夏沂汾在陶藝上的特殊藝術性。
夏沂汾是一位虔誠的佛教徒，曾鑽研小乘經論多年。就在前幾年，夏沂汾突然暴瘦，被醫生診斷出肝硬化末期。最長只能再延續四年壽命。夏沂汾才猛然發現，學佛這麼多年，對生命的無常卻是這麼茫然。在仁欽多吉仁波切的接受之下，夏沂汾成為他的弟子，面對生命的重大課題，讓他創作靈感源源不絕，作品也趨向成熟。
從夏沂汾十五年前的作品跟現在相比，就有明顯風格上的差異。「過去的我個性力求完美，作品的表面是光滑的；但現在我體會到生命有起起伏伏，就像我現在的作品，表面起起伏伏，如同生命一般。」夏沂汾用不太輪轉的中文，跟我們解釋。
他製陶從建窯開始。沒有拜師學藝，完全無師自通。建窯燒陶的知識，都是模仿中國古窯而來，從摸索中累積經驗而成。二十多年前，夏沂汾建了第一座兩室窯，其後因窯室太大，而改建單室窯。窯址依山而闢，在山坡上挖掘隧道般長洞，好讓大部份的窯磚都能被土包覆，加強保溫效果。
夏沂汾製陶，堅持用「野生土」，特別是未經精淘處理的臺灣苗栗土，他喜歡用落灰較豐富的松杉等軟木為柴火，以超過1300度持續高溫，還原出野生土中原有礦元素，在窯中與柴灰結合，產生天然豐富的釉色，相映著陶器粗獷的質地，樸拙中帶著天然釉彩的陶器由是出現。有人形容：「夏沂汾的作品在徒手塑成的樸拙造型與釉色自由流淌的隨機趣味中，隱含了禪宗的幽玄美學。」
Birth in Fire—Evan Shaw的柴燒陶藝
展覽時間與地點：2017年9月2日～27日 台北國父紀念館二樓 文華軒
(中時電子報)
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