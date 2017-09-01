台鐵對輪班者10健康建議曝光 員工嘆：不治本就是諷刺！

台鐵某運務段對輪班者10健康建議，包括戴上墨鏡避免陽光重新設定生理時鐘等。（林佳瑋提供）

台鐵某運務段對輪班者10健康建議。（林佳瑋提供）

桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋昨晚於臉書曝光台鐵某運務段發給員工文件，文中建議10個方法可讓輪班工作者生活品質更好，包括戴上墨鏡避免陽光重新設定生理時鐘；營造高品質睡眠環境，提醒家人朋友勿擾；還有飲食及用藥建議等，並提醒狀況遲不改善應就醫。

據了解，該些建議是台鐵長官為體恤員工特別向醫師請教得來，讓員工感嘆，長官儘管用心，但只要無法從根本治起，只是讓這些建議更顯諷刺而已。

台鐵對輪班者10個建議全文如下：

「如果你也是輪班工作者，以下10個方法，可以讓自己的日夜生活品質好一點。

一、下班回家路上（大約是早上八、九點），戴上墨鏡。別讓陽光重新設定你的生理時鐘，延誤了睡眠週期。

二、用心營造高品質的睡眠環境。安靜、涼爽、漆黑（考慮特別厚的窗簾），和朋友、家人提醒尊重你的睡眠時間。提醒朋友，別在你的睡覺時間打電話進來，因為這就相當於半夜三更有人到他家敲門一樣。

三、在一整個輪班週期中，盡可能保持作息規律，包括固定時間起床、固定時間吃飯。

四、值班前兩小時，可以小寐一下，彌補不足的睡眠。

五、額外多做運動。研究發現，額外的運動可以幫助輪班時差，也可以幫助工作時的清醒。

六、下班前半小時，不要再喝任何含咖啡因的飲料，因為咖啡因要排出體外，需要一段時間。

七、值夜班時，避免油膩食物及甜食。半夜到清晨消化道功能最差，容易造成腸胃道疾病，少用泡麵當點心。而且，輪大夜班時，常不知道吃的是哪一餐，醫師建議還是把醒後第一餐當主餐，最後一餐盡量排在睡前3小時，並且餐餐力求清淡並營養均衡。

八、隨輪班時間調整慢性病用藥時間。輪班人員輪完大夜班後稍事休息就會就寢，如果糖尿病人，依照醫囑在早上服用降血糖藥，就上床睡覺，容易發生低血糖現象。醫師提醒糖尿病、高血壓病在輪大夜班時，用藥時間也應調整為下午起床後服用，而非早上服用。

九、在換班前，先為下一輪的作息做準備。如果即將接夜班，前兩天可以先把上床的時間往後挪，起床的時間也往後挪一些，先讓身體適應下一輪班的作息。

十、如果都沒有改善，更該尋求醫生的協助。」

網友則對台鐵建議不太領情，如「要不要每人發一支墨鏡當配備算了」、「應該換正常班才對」、「笑死了，以為輪班工作者的睡眠可以像電視機，任何時間可以說開就開，說關就關嗎？」

台鐵運務處張錦松日前指出，將採4年期3階段改革班表，從每13天一完整例休，改為一周一例休，再到周休二日。交通日前也已通過台鐵人事請增2860人，已送至行政院人事行政總處核定中，方案中已計入實施38制（4輪3班）排班方式所需人力，就看屆時核定狀況如何。

(中時)