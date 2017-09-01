女星坦言後悔昔日情史 前夫疑嗆「噁心」

張歆藝去年袁弘結婚，近日上節目聊婚姻觀。（圖／翻攝自張歆藝微博）

張歆藝稱後悔過去情史，前夫楊樹鵬疑隔空嗆噁心。（圖／翻攝自楊樹鵬微博）

大陸女星張歆藝去年和「十三爺」袁弘幸福完婚，近日她上節目聊到兩人當初相戀的過程，坦言曾一度覺得自己配不上對方，而之前有過一段婚姻的她，也認了對昔日情史感到後悔，但此段訪問似乎引發前夫楊樹鵬不滿，疑似隔空嗆女方「噁心」。

張歆藝2013年和導演楊樹鵬閃電結婚，但婚姻只維持了一年多，兩人就在隔年離婚。近日她上節目被問到對過去的經歷是否後悔，她便坦率說後悔過，認為自己當時太任性也太不愛自己。

而張歆藝也聊到當年和袁弘不是一拍即合，她曾拒對方於門外，「他太優秀，他這麼美好，他太應該去擁有一個好的未來，而我算什麼呢？我在這個時候選擇他，那不是坑人家嗎？」直到後來兩人分開一陣子，但袁弘卻還一直惦記著她，才讓她被打動，笑說：「我們兩個早就應該在一起了。」

張歆藝這番內心告白感動不少粉絲，不過，前夫楊樹鵬昨卻突然在微博發文：「You make me sick.（你讓我覺得噁心）」，疑似在隔空回應張歆藝，雖然事後又刪除該文章，但仍被網友批評男生自己對號入座，轟他沒風度。另外，也有粉絲表示張歆藝曾在另一節目明確表示和前夫是個性不合、和平分手的，稱她這回說的後悔是指對婚姻太不慎重，才覺得自己任性，盼外界別斷章取義。

(中時電子報)