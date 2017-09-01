男撞6車掉輪胎 肇事車剩輪框逃十公里
台中市64歲陳姓男子，今日清晨1時許，駕駛銀色自小客車行經北區國泰街，先撞上路旁3輛汽車，由於衝擊力道大導致陳男汽車右前輪胎掉在現場，陳接著開車逃逸，靠著輪框行駛約10公里，在太平區又撞上3輛車，最後停在路旁，經目擊民眾報警處理，前後共撞壞6輛車。
警方接獲報案前往現場，陳男似乎不知自己闖禍向警方供稱，車子一路行駛卻不知道輪胎怎會掉了後來才停在路邊，又說自己因罹患疾病很恍神、精神狀況差，但又說不出來自己患了什麼病；目擊者則表示，當時聽見好幾聲「碰、碰」巨響，跑出家門查看，發現肇事車輛停在路旁，旁邊幾台車遭損壞。
市警局第二分局交通分隊表示，當時接獲民眾報案，自家門前的轎車被撞，肇事車輛已經不見蹤影，現場卻留有疑似肇事車輛的輪胎；
約20多分鐘後，太平警方又接獲通報，1名男子行駛車輛於樹孝路與環中東路口撞了路邊3輛轎車，坐在路邊。陳男卻向警方說自己因有疾病才會恍神撞路邊車輛，經酒測值為零。
警方表示，駕車肇逃依法開罰1000至3000元，陳男稱自己因疾病恍神肇事依34條可開罰1200元至2400元罰款但須經由醫生判斷，另遭波及損毀車輛，陳也必須負起民事賠償責任。
(中時)
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