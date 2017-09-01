逼拍性愛戲 男演員隱忍10年「晃著大鵰」痛毆導演

加賀賢三在謝票會上情緒失控，脫褲暴打導演松江哲明。(取自推特)

加賀賢三脫褲指責導演。(取自推特)

日本紀錄片《童貞。大作戰》近日在池袋戲院舉行十周年紀念謝票活動，未料男演員加賀賢三卻突然在活動上情緒失控，脫褲暴打導演松江哲明，隨著影片在網上瘋傳，電影已在隔日中止上映。

原來加賀賢三失控原因，是不滿導演當年拍攝這部片時，夥同劇組人員強逼他拍攝性愛場面。不過松江哲明就否認逼演員拍性愛戲，稱當初是取得加賀賢三同意才拍攝，亦有工作人員能作證。

《童貞。大作戰》是描述2個處男如何破處的紀錄片，現在傳出導演涉嫌逼迫演員拍攝性愛戲，固然令人遺憾，只是至今仍無人知曉為何加賀賢三復仇前，要先把褲子脫下。

(中時電子報)