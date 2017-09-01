涉掏空東洋 前董座林榮錦重判10年

生產「小護士」曼秀雷敦藥品的上櫃公司「東洋製藥」前董事長林榮錦，被檢方起訴指控將乳癌、卵巢癌及精神分裂症等多項具專利的新藥製藥技術，無償授權給瑞士Inopha AG公司，還涉及非常規交易，涉嫌掏空東洋30億元，台北地方法院今(1)日審結，合議庭依違反證交法不合營業常規交易及背信等4罪，判處林榮錦應執行10年有期徒刑，並沒收犯罪所得。

宣判後，林榮錦透過律師於知慶發表書面聲明表示，他尊重司法，但遺憾的是可能在法庭上的說明仍有不足，導致結果和期待有些出入。本案雖讓他感到遺憾與被汙衊，但對他而言也是很大的學習和省思。他將持續為台灣生技產業貢獻心力，透過司法途徑繼續爭取清白，收到判決書後會聲請上訴，相信司法最終會還他一個公道。

2014年6月，林榮錦無預警卸任東洋董事長，由他的北醫同學蕭英鈞接任。蕭發現，從2008年開始，林榮錦涉嫌以非常規交易等方式掏空公司資產，未經公司內部決策，擅自將東洋多項具專利的新藥製藥技術無償授權給Inopha AG，造成公司鉅額損失，因此向檢調檢舉。

檢方調查，Inopha AG與林榮錦旗下的晟德藥廠有投資關係，資本額僅300萬元的Inopha AG並無臨床實驗技術，認為林榮錦透過無償授權新藥製藥技術等方式從中獲利。

創立於1960年的東洋製藥，是開發癌症新藥與抗生素的大廠，也是知名外用藥品小護士「曼秀雷敦」製造商，1994年因經營不善瀕臨倒閉，直到林榮錦入主後起死回生，2001年東洋上櫃掛牌，市值從最低的11.39億元飆升到200多億元高峰，成為生技股績優生。

(中時)