3特勤警遭砍掛彩 熱血中醫師幫急救

影音取自中天新聞

3名特勤警盤查通緝犯遭到砍傷，當場血流如注，附近診所的中醫師立刻跑出來幫警察止血包紮傷口，協助就醫。

熱血的卓醫師第一時間衝上前救助警察 (圖／中天新聞)

一名通緝犯因對警察心生怨念，當警察上門盤查時，拿出美工刀與剪刀攻擊，造成員警被割傷，附近診所的中醫師見狀，第一時間就衝上前協助警察包紮治療。

不過這起案件卻也衍生出花絮，3名受傷的特勤警察被網友發現年輕又帥氣，顏值都相當高，其中一名員警施建安外型更是神似藝人李易。

網友意外發現三名受傷的特勤警察都頗為帥氣 (圖／中天新聞)

聽到同袍被割傷，想都沒想立刻撲上去，把通緝犯推下車逮捕，回頭才發現大腿也被刺傷，受傷的警察們也謝謝各界關心，希望把傷養好，盡快回到工作崗位上。

(中天)