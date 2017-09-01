9月桶裝瓦斯調漲1.9元 車用液化石油氣漲價1.1元

中油宣布9月國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）及工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷每公斤各調漲1.9元；以20公斤裝的家用桶裝瓦斯推估，每桶漲價38元。車用液化石油氣每公升調升1.1元，天然氣價格則不予調整。

中油表示，依據政府核定之天然氣價格調整機制，9月國內天然氣價格不予調整。液化石油氣價格部分，9月液化石油氣國際合約價格（CP）較上（8）月上漲，依計價公式計算結果，液化石油氣每公斤調漲1.9元。

(工商)