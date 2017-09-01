戒指也能輕鬆嗶付款 智慧指環上市

國內業者標竿創意公司攜手一卡通領先全台業界發表「NFC智慧指環」。 （圖／一卡通提供）

國內業者標竿創意公司攜手一卡通領先全台業界發表「NFC智慧指環」。 （圖／一卡通提供）

「NFC智慧指環」也能輕鬆付款。（圖／一卡通提供）

國內業者標竿創意公司攜手一卡通領先全台業界發表「NFC智慧指環」。 圖／一卡通提供

「NFC智慧指環」採用精密陶瓷打造，純淨深邃的典雅黑色，具備時尚與科技感。 （圖／一卡通提供）

美研究機構Gartner(高德納)調查，全球行動支付交易金額2017年將超過7,200 億美元以上。為搶攻市場，國內業者標竿創意公司攜手一卡通領先全台業界發表「NFC智慧指環」，讓指環也能輕鬆嗶付款。

「NFC智慧指環」外型同戒指小巧，如戒指穿戴，不用充電，也不用裝置於手機中，就可透過它來支付，目前結合一卡通小額支付功能可於全台捷運、公車、商店小額支付，以及門禁應用相當便利。

為了讓更多民眾了解NFC的功能性及「NFC智慧指環」便利性。9月2日下午將於三創園區舉辦產品發表會，現場同時舉行產品試用會活動。

標竿創意KEYDEX 2017新品發表會將展出強打產品「NFC智慧指環」，為符合智慧城市應用而研發的最小穿戴裝置，該指環內含一卡通的小額支付功能，可用於超商、YouBike、大眾運輸系統﹝火車、捷運、公車﹞等消費支付均可使用，還能結合電子鎖、大樓門禁等功能。

指環採用精密陶瓷打造，純淨深邃的典雅黑色，人體工學設計，具備時尚與科技感，相信能滿足消費者對潮流的美感追求。

一卡通表示，為讓民眾使用電子票證更便利，先前也與其他業者跨界合作開發了手機NFC一卡通及智慧手環等產品，穿戴式支付是目前世界的趨勢，「NFC智慧指環」輕巧的便利性正符合世紀潮流，結合一卡通支付可為民眾提供更人性化的服務。

(工商)