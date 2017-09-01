八年抗戰變14年 陸新編《歷史》教材今上路
據大陸澎湃新聞網報導，大陸教育部於今日，向全國推行新版義務教育教材，改變最大的三科就屬《道德與法治》、《語文》和《歷史》，其中在歷史教材的部份，先前引發頗大爭議的抗戰認定，新版教材中將原來的「八年抗戰」，該為從九一八事變起算的「十四年抗戰」。此外，課本中更將增加講述中國共產黨建立和發展過程，包含40多名中共元老人物的事蹟，並強化教育中共在抗戰中所扮演的重要角色。
其實「十四年抗戰」並非新興名詞，過往在兩岸學界，就對於抗戰年限是「八年」或「十四年」多有討論，現今慣用的「八年抗戰」一詞，是從民國26年（1937）的盧溝橋事變起算，但另一派學者認為，習近平上臺後，已多次提到「十四年抗戰」的概念，中日的抗戰狀態應可追溯至民國20年（1931）的九一八事變，才有8年與14年之爭，但傳統上，臺灣學者多半維持過去「八年抗戰」的看法，而非14年。
這次的教材變革，內容中愈來愈強化對於紅軍和中共的內容，除了歷史教材外，《語文》教材收錄多篇當年革命文章，包含《為人民服務》、《狼牙山五壯士》和《開國大典》等，並將毛澤東、鄧小平、周恩來、趙一曼、雷鋒、錢學森、鄧稼先等人的文章也一併選入教材，還將鼓勵學生閱讀《紅星照耀中國》、《長征》、《紅岩》和《鋼鐵是怎樣煉成的》等紅色經典名著。此外，課本內文更將反覆提到，「西藏新疆系不可分割領土」的詞彙，從小培養學生的愛國愛黨心。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。