八年抗戰變14年 陸新編《歷史》教材今上路

大陸於今日起，開始使用新改版的「語文」、「歷史」和「道德與法治」教材。（圖/中新社）

據大陸澎湃新聞網報導，大陸教育部於今日，向全國推行新版義務教育教材，改變最大的三科就屬《道德與法治》、《語文》和《歷史》，其中在歷史教材的部份，先前引發頗大爭議的抗戰認定，新版教材中將原來的「八年抗戰」，該為從九一八事變起算的「十四年抗戰」。此外，課本中更將增加講述中國共產黨建立和發展過程，包含40多名中共元老人物的事蹟，並強化教育中共在抗戰中所扮演的重要角色。

其實「十四年抗戰」並非新興名詞，過往在兩岸學界，就對於抗戰年限是「八年」或「十四年」多有討論，現今慣用的「八年抗戰」一詞，是從民國26年（1937）的盧溝橋事變起算，但另一派學者認為，習近平上臺後，已多次提到「十四年抗戰」的概念，中日的抗戰狀態應可追溯至民國20年（1931）的九一八事變，才有8年與14年之爭，但傳統上，臺灣學者多半維持過去「八年抗戰」的看法，而非14年。

大陸新教材將過往習慣從七七事變起算的「八年抗戰」，改為從九一八事變起算的「十四年抗戰」。（圖/維基百科）

其實早在今年1月份，就傳出大陸教育部下令要變革教科書內容。（圖/鳳凰網）

這次的教材變革，內容中愈來愈強化對於紅軍和中共的內容，除了歷史教材外，《語文》教材收錄多篇當年革命文章，包含《為人民服務》、《狼牙山五壯士》和《開國大典》等，並將毛澤東、鄧小平、周恩來、趙一曼、雷鋒、錢學森、鄧稼先等人的文章也一併選入教材，還將鼓勵學生閱讀《紅星照耀中國》、《長征》、《紅岩》和《鋼鐵是怎樣煉成的》等紅色經典名著。此外，課本內文更將反覆提到，「西藏新疆系不可分割領土」的詞彙，從小培養學生的愛國愛黨心。

(中時電子報)