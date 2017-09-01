晟德集團董座林榮錦涉掏空東洋製藥30億 遭判刑10年
晟德集團董事長林榮錦遭前東家、生技廠東洋 (4105) 控告背信案纏訟逾2年，林榮錦被控將乳癌、卵巢癌及精神分裂症等多項具專利的新藥製藥技術，無償授權給瑞士Inopha AG公司，涉掏空東洋30億元，今進入一審最後審判階段，台北地院宣判，依證交法不合營業常規交易罪、背信等4罪，判林榮錦有罪，應執行有期徒刑10年，並沒收不法所得，可上訴。
林榮錦（63歲）台北醫學大學藥學系、政治大學企管研究所畢業，擔任製藥公司經理人表現傑出，為生技界翹楚人士，經營代表作就是生產曼秀雷敦（小護士）軟膏的東洋製藥公司，但其與現任東洋董事長蕭英鈞決裂，前年離職後，隨即遭檢調偵辦起訴。
2014年6月，林榮錦無預警卸任東洋董事長，由林榮錦的北醫同學蕭英鈞接任，蕭英鈞發現，從2008年開始，林涉嫌以非常規交易等方式掏空公司資產，未經公司內部決策，擅自將東洋多項具專利的新藥製藥技術無償授權給Inopha AG，造成公司鉅額損失，因此向檢調檢舉。
檢方調查，Inopha AG與林榮錦旗下的晟德藥廠有投資關係，資本額僅300萬元的Inopha Ag並無臨床實驗技術，認為林榮錦透過無償授權新藥製藥技術等方式從中獲利。
(工商)
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