六旬狼師對19歲職訓女學員襲胸 遭判刑8月

彰化縣64歲林姓男子平日在職訓中心開班輔導學員考取餐飲證照，今年1月20日開車載著所指導培訓的19歲女學員回住處，趁其躺在仰臥起坐機時，突然將其壓制，趁機強脫衣撫摸乳房、又吸又舔，女學員驚叫連連，彰化地院法官近日依強制猥褻罪名將陳男處以8個月有期徒刑。

根據判決書，林男認識女學員母親，女學員也很信任這位林老師，當天下午4時許，家住彰化市的林姓講師，載著女學員欲前往嘉義報名證照考試，卻藉故要回家一趟，將被害女子也載回住處。

女學員一見他住處中有健身器材起臥機，一時好奇新鮮想要體驗；她走上前準備體驗、使用弧形仰臥起坐板，仰躺而呈現身體頭下腳上的姿勢時，林男見狀竟以活絡筋骨之名，蹲在身旁伸手撫摸女學生腋下，女學生大驚失色出手推擋；林男卻趁她一時無法起身，側身壓住女學生，並扯開其上衣、背心及胸罩，對被害人襲胸、還用嘴吸吮乳頭。事後女學員打電話向母親泣訴經過，並一同前往報警。

彰化地願法官認為，林男已離婚，身為中餐證照老師，是女學生的師長，又與其母熟稔，甚至會帶女學生一起出遊，卻未能謹守分際犯案，不僅破壞兩人信任感，更有損師道，審酌其犯後對犯行坦承不諱，做出上述判決。

(中時)