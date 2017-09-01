寫真女神秘遊台灣 亂入滿員捷運曬H奶喊「融入」

寫真女神澀谷由里秘密訪台，在捷運上搔首弄姿放送豪乳，笑稱自己沒被發現「很融入」。(翻攝自澀谷由里IG)

名校出身的日本賽車女郎兼寫真女星澀谷由里(渋谷ゆり)，以飽滿H罩杯豪乳聞名，搭配一雙圓滾滾無辜大眼睛，讓她人氣飆升，成為寫真界女神級人物，今年26歲的她，去年大膽宣布離開日本演藝圈，準備積極學中文進軍台灣，還在上個月中悄悄密訪寶島，在台灣各處「打游擊戰」狂秀好身材，力求徹底融入鄰里！

澀谷由里不畏眾人目光，穿著火辣體驗台灣公車。(翻攝自澀谷由里IG)

寫真女神澀谷由里在IG貼出一系列照片與短片，洩漏了自己悄悄來到台北度假，且不改大膽作風，趁著炎炎夏日穿著黑色開大U領背心搭公車，放送甜蜜笑容與深邃事業線，當然也沒放過台北捷運，穿著白色露肩平口白上衣，在滿員的車廂內換了好多可愛的pose自拍影片，軟Q豪乳隨之晃動，大大放送福利，而澀谷由里笑稱自己這樣趴趴走「好像我融入台灣人了」。

澀谷由里在北捷出沒並大膽露出，然身旁乘客幾乎都在滑手機，沒有認出她來，看似「搞低調」成功，然網路上可不是這麼回事，網友們發現女神火辣出沒，可是掀起一陣大騷動，笑稱她另類行銷台灣，「我看到頭好暈，有人也是嗎？」、「穿成這樣，整車的人都在關注妳了吧！」，開心要她常來，為夏日街頭增添美麗景致。

(中時電子報)