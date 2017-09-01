金正恩7、8月專心軍事 民生視察次數為0

南韓韓聯社分析北韓媒體報導後發現，該國領袖金正恩7、8月見報的公開活動共計13次，12次涉及軍事活動，而且有10次與飛彈有關。其餘一次是在祖父金日成23周年冥誕的7月8日參拜錦繡山太陽宮。

韓聯社認為，這2個月間金正恩從未視察經濟民生。去年8月他曾4度視察經濟工作，3度出席政治活動，僅有3次活動涉及軍事，與現在形成鮮明對照。

韓聯社指出，金正恩當前動向說明，他把發展核武和飛彈來向美國施壓放在第一優先。南韓情報機構最近也向國會報告，金正恩將擁有洲際彈道飛彈視為重新定義北韓與美國關係的最後一道關卡。

(中時)