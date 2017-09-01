中市國小校長會議 林佳龍期勉培養「三力學生」
台中市政府今日於清水國小古蹟講堂舉行公私立國小校長會議，全市241位小學校長齊聚一堂，分組研討「校園危機管理、提升基本學力及課程融入花博元素」等議題；市長林佳龍也出席分享「以學生為本」的教育理念，期勉校長培養「三力學生」，讓每個孩子適性發展。
市長林佳龍今日頒發國際學校、領導卓越、績優學校等9個獎項，並分享他在美國耶魯大學就讀研究所時，教授在辦公室外貼的一段話「教育就是能夠聆聽所有不同的意見，而不會發脾氣。」他以此期勉校長以同理心易位思考，廣納彼此異同，進而協助孩子發揮所長。
林佳龍期許，透過教育培養孩子的意志力、情感力及思考力等3種重要能力。他說，孩子沒有意志力，容易因為挫折而放棄，也要鼓勵孩子表達感官體驗，另外，清明的思考能力也很重要，讓孩子能夠看透事情本質，使思維有邏輯性，這些都是小學時期應該養成的能力。
校長分組討論，聚焦花博議題，福陽國小黃哲偉提出校園植物踏查，惠來國小校長謝秀娟建議以英語視訊進行國際宣傳，文昌國小校長吳嘉賢提議花朵便服日，另有蝴蝶校園、花漾地圖、送花傳愛等，未來將融入課程及活動。
(中時)
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