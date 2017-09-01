新聞深喉嚨》「2022」終極密碼！當內外安定時 習近平啟動「兩岸整合」？

新聞深喉嚨》

國防部公布「106年中共軍力報告書」，首度公開證實解放軍航艦「遼寧號」在繞行台灣東部時曾進入我防空識別區，而之前國防部長馮世寬曾說，解放軍戰機進入我防空識別區就「打下來」，那現在…？值得注意的是，國防部認為南海與東海的情勢，極有可能發生「局部衝突」，又公布解放軍武力犯台的七種可能，該怎麼看？

如今國內外的智庫學者，政治評論者，甚至政治人物在評估兩岸關係時，都直指「2022」這關鍵的年份。例如風光辦完世大運的台北市長柯文哲，也說如今的兩岸關係，「未5年」很難在申辦到大型賽會，算算也是2022年。這跟大陸國家主席習近平在今年「十九大」連任後，即將在2022年「卸任」，或是「邁向下一個任期」有關嗎？

在世大運的熱血感動掩護之下，「前瞻」計畫首期千億預算在半夜趁亂通過！其實民進黨團如今挾人數優勢，通過不意外，問題是國民黨團依照議事規則提案杯葛，卻被民進黨團發明出的「法西斯」手段，所謂「一事不二議」霸凌。立法院長蘇嘉全竟然還教訓國民黨團，說執政黨已經同意刪10%了，不該再指責民進黨團。如今民進黨團糟蹋了最基本的議事規則，還反過來教訓被害者？蔡總統乾脆宣布重新戒嚴，或者重新宣布動員戡亂好了，民進黨團現在可以完全無視憲法，議事規則與民主程序了？

過去「反服貿」，「反課綱」，民進黨結合一票御用學者，公民團體，還有成為立法委員的黃國昌一干人等，整天嚷嚷「程序正義」，「強姦民意」云云。如今民進黨就這麼公開赤裸裸地惡劣蠻橫，請問法學者呢？公民團體呢？而黃國昌，在民進黨「施暴」時就坐在議場裡，怎不吭聲？

而諷刺的是，黃國昌31日正好因煽惑攻佔立法院二審出庭，當法官問他為何如此做時，黃國昌沉吟5秒，說因為國民黨「違反程序正義」。但前一夜民進黨完全無視程序正義，以及白紙黑字的議事規則給霸凌了卻一聲不吭，隔天卻還好意思講出「程序正義」這四個字？

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(中時電子報)