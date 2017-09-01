中華郵政9月6日發行近代水墨畫作郵票
為闡揚近代水墨畫作之美，中華郵政公司特以國立故宮博物院典藏之4幅畫作為題材，訂於9月6日發行近代水墨畫作郵票1套4枚，郵票面值分別為5元、12元、15元及25元。
本套郵票圖案，一是民國徐悲鴻喜鵲 軸（面值5元):喜鵲回首顧盼，姿態生動。柳樹枝條，剛勁流暢。在水墨濃淡與勾勒線條的轉折變化中，全作氣韻靈動，透露出盎然生機。
二是民國高奇峰畫猿 軸（面值12元):藉由設色水墨渲染手法，搭配光源及亮彩表現與色調深淺變化，展現出猿猴棲息於松樹上的生動形象。
三是民國黃君璧境僻山幽 軸（面值15元):以山腳留白和淡墨烘染的畫雲法，營造出幽深山谷間漫掩的輕雲。全圖墨色層次豐富，景深分明，明麗爽朗的深秋景緻，躍然紙端。
四是民國齊白石瓜瓞綿綿 軸（面值25元):兼採鉤廓填彩與沒骨法，描繪南瓜懸垂與藤蔓屈曲纏繞的意象，極富墨韻酣暢淋漓，展現宛若狂草迴旋之趣。
配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於9月4日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封、預銷原圖明信片及郵摺，於郵票發行當天供售；巧思設計的桌上屏風型珍藏版郵摺發行日期則另行公告，可至全國各地郵局選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。
(工商)
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