氣象局發布北北基等7縣市大豪雨特報

輕度颱風瑪娃（編號第16號，國際命名MAWAR）路徑潛勢預報。（圖／取自中央氣象局）

氣象局下午發布的東亞衛星雲圖。（圖／取自中央氣象局）

根據中央氣象局表示，輕度颱風 瑪娃 (編號第 16 號，國際命名 MAWAR)，中心位置位於北緯 20.3 度，東經 118.4 度，向北北西轉西北緩慢進行。颱風中心氣壓 998 百帕，近中心最大風速每秒 18 公尺，瞬間之最大陣風每秒 25 公尺，七級風半徑 80 公里。

中央氣象局也發布大豪雨特報，受到第16號颱風瑪娃外圍環流影響，易有短時強降雨，今（1）日基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及新北山區有局部大雨或豪雨，大臺北、臺東及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

(中時電子報)