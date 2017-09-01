征服日本的台灣毛豆！不只毛豆貝果 台灣水果入味星國甜點

新北限定好丘貝果新口味，台9號特選毛豆「開心豆仁」軟Q度30%up。

秘密情人以法式蛋白霜、巧克力慕斯搭配香蕉和焦糖杏仁角。

不只台灣水果入味新加坡神秘甜點，餐桌上的家常小菜毛豆還是蔬果界的「台灣之光」！有貝果專賣店就使用高雄生產9號毛豆，推出「開心豆仁貝果」；而首度登台、海外唯一店的新加坡法式精品蛋糕店，也將台灣水果入味，推出特別為台灣人設計的蛋白霜甜點。

毛豆其實是熟成度達80%的黃豆，擁有豐富的油脂、膳食纖維，以及鐵、大豆異黃酮等營養成份。而台灣毛豆種植規模是稱霸30年的台灣外銷第一產物，被稱為「綠金」，是蔬果界的「台灣之光」，光是去年共有超過3萬公噸的台灣毛豆外銷往日本，在日本進口的占比接近50%。

好丘板橋大遠百快閃店也售有最受歡迎的人氣快閃限定口味「玫瑰洛神乳酪貝果」。

好丘首度進軍新北市百貨的一級戰區，與板橋大遠百攜手合作打造百貨限定快閃店，選用高雄百賢農場的頂級台灣9號毛豆，推出獨家口味「開心豆仁貝果」，保留毛豆最原始的鮮甜口感，將毛豆簡單磨碎之後，加入甜香的奶油內餡，特製清爽順口的毛豆風味貝果。

好丘貝果百貨限定快閃店9月1日到10月8日，「開心豆仁貝果」每週一、三、五、日供應，人氣快閃限定口味「玫瑰洛神乳酪貝果」每週二、四、六供應；另還有全台南北最暢銷NO.1「地瓜乳酪」、觀光客朋友們指名最愛的香蕉巧克力、草莓甜乳酪、芋頭鹹蛋黃、黑糖黑芝麻、雙份起司等經典口味。

甜心小姐以法式蛋白霜搭配百香果慕斯、烤菠蘿和百香果凝乳。

而新加坡知名法式精品蛋糕店The Patissier，是許多到訪新加坡旅人必吃的甜點之一，開業近20年，全新加坡只有一家、別無分號；今年首度登台開設海外唯一店，即日起於微風台北車站為期2個月的「甜蜜快閃」，推出3款特別為台灣人設計的限量蛋白霜甜點，融合法式優雅與南國熱情，加入台灣在地水果與新加坡原汁原味的食材。

百香果蛋白霜（Passion Fruit Meringue）是招牌甜點，精緻細膩的做工，融合法式優雅與南國熱情，讓味蕾感動層次更豐富。The Patissier新加坡首席甜點師傅劉洺愷(Ming Kai)與太太的相遇，即是因為到台灣旅行，因此他對台灣有著深厚的感情，希望落地台灣，帶給台灣愛好甜點的朋友與品味行家更多法式甜蜜饗宴。

【好丘】

櫃位位置：板橋大遠百B1F (鼎泰豐前) ／新北市板橋區新站路28號

營業時間： 週一至週日11：00~22：00 ｜期間限定｜ 9/1－10/8

【The Patissier】

快閃時間：2017.09.01(五)-2017.10.31(二)

櫃位位置：微風台北車站1樓 （近東三門與南一門）

(中時電子報)