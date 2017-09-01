延續世大運熱 明道國小溜冰小將出國爭光

世大運才剛結束，台北市明道國小溜冰隊今天下午也出國比賽爭光。去年他們才到義大利參加世界花式溜冰錦標賽，今年再次獲得代表權，要到大陸南京參賽。

明道國小表示，因有參賽年齡限制，12名隊員中，4人在今年5月選拔賽時，都是明道應屆畢業生，其餘為已經升上國、高中的校友，最後全隊以7.2分成績通過小型團體花式溜冰選拔標準，成為中華滑輪溜冰代表隊一員。

這些隊員中，超過一半來自弱勢家庭，經苦練，終於繼去年赴義大利參加世界溜冰錦標賽，連續第年2年代表台灣出賽。經費方面，也是明道國小連續3年參與企業追夢計畫，甚至由老師帶著隊員到街上發傳單、請民眾幫忙投票，以提高獲贊助的機會。

隊員蔡旻芸表示，這次練習的動作難度比過去更難，例如有個「抬人」的動作，底下有人需溜過去，若有一點歪掉，就會整個撞在一起，再加上要顧及課業，賽前每天只能睡5個多小時。

教練唐竺瑋則表示，今年全隊實力比去年更提升，希望滿分10分內，可以從去年6.0分提升至少1分，雖可能還是難有機會奪牌，但希望讓孩子增長經驗和見聞。尤其這次世大運時，有帶全隊觀賞滑輪溜冰比賽，對孩子激勵很大，希望延續這股氣勢參加比賽。

(中時)