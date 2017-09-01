傳世大運執行長蘇麗瓊要走人？柯：一定慰留「台灣阿信」(影/中天)

前天世大運風光落幕，柯文哲在閉幕典禮上，特別感謝幕後大功臣執行長蘇麗瓊，但現在卻傳出蘇麗瓊和北市體育局長要請辭，柯文哲表示：「世大運還有很多事情需要善後幾個月，柯誇她是"台灣阿信"一個人撐起全局。

"台灣阿信"不只柯文哲誇讚，蘇麗瓊接掌世大運任務這1年9個月，事必躬親深獲下屬信任，世大運發言人楊景棠曾在臉書分享，去年聖火攻玉山頂時，看到蘇麗瓊嬌小身軀扛那麼多東西，讓他好想哭，而且籌辦世大運鳥事多，她怎麼能承受的住，賽事結束，蘇麗瓊說了句「不負使命了！」，下一步 返回市府工作崗位，蘇麗瓊要留在柯P身邊，還是回到花媽懷抱，柯P表示：「如果要走一定會慰留！」。

(中天)