警大81周年校慶　葉俊榮：世大運精神值得學習

警大81周年校慶暨開學典禮，內政部長葉俊榮（中）表揚傑出校友，也是警政署副署長王隆（右），左為警大校長刁建生。（甘嘉雯攝）

警大81周年校慶暨開學典禮，內政部長葉俊榮（中）表揚傑出校友，也是消防署副署長謝景旭（右），左為警大校長刁建生。（甘嘉雯攝）

警大81周年校慶暨開學典禮，內政部長葉俊榮到場參與並致詞。（甘嘉雯攝）

內政部長葉俊榮1日前往警大參加81周年校慶暨開學典禮，並表揚第14屆傑出校友，包括警政署副署長王隆、法務部調查局主祕書蕭湘台、警政署刑事警察局長劉柏良、矯正署長黃俊棠、消防署副署長謝景旭及南港輪胎公司董事長江慶興等6人，他再次肯定警察在2017世大運的努力與付出，整體表現可圈可點。

葉俊榮表示，他以選手堅忍、一心一意、永不放棄，勇奪亮眼成績的精神，襯映治安幹部的精神，讓世大運圓滿落幕，他說，滑輪溜冰選手李孟竹是警察子弟，摘下1金4銀，戴姿穎則是消防子弟，前日當大家在遊行慶祝，她卻在消防署拍921宣導短片，最重要的就是這些精神。

葉俊榮說，6位傑出校友長期以來對國家社會所貢獻的心力，為母校增添不少光彩，期勉後期學弟妹們能以他們的成就，做為日後學習的榜樣；而今年入學的新生，期許努力學習，奠定深厚的專業基礎與人文涵養，未來都成為警大在各個領域裡表現出色的傑出校友。

(中時)