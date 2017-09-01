重新部署美軍核武？　青瓦台：從未考慮

北韓持續發展核武及彈道導彈挑釁，南韓國內有愈來愈多聲音，支持美國重新在境內部署戰術核武。對此，南韓總統府青瓦台1日表示，從未考慮重新部署美軍核武。

南北韓達成無核化、互不侵略及和解的協議後，美軍於1991年從朝鮮半島撤走戰術核武。

南韓國防部長宋永武上月30日訪問華盛頓，與美國國防部長馬提斯會面，據稱曾提及美軍重新在南韓部署核武一事。青瓦台一名官員表示：「我們從未想過應該要重新部署美軍核武，南韓政府尊重核不擴散管理體制，並遵守相關框架下的政策。」

該名官員說，宋永武當日只是在討論北韓核武及導彈挑釁時，簡單提及核武，而青瓦台事後確認宋永武，沒有發表任何希望美軍重新部署戰術核武一事。

(中時)