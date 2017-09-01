唱出山海眷戀樂章，屏東秋唱藝術節啟動

九月起跑開唱的屏東秋唱藝術節，將以悠揚樂聲唱進山海每個角落。（林和生攝）

屏東秋唱藝術節正式起跑，將以悠揚樂聲唱進山海每個角落。（林和生攝）

進入九月秋高氣爽的好時節，屏東縣政府延續歷年傳統，推出秋唱藝術節系列活動，從眷村唱到漁村，從市區開拔至偏鄉，更將沿著南迴與台東合作雙東藝術季，盼用悠揚樂聲讓山海間的每個角落民眾，都能享受藝術平權。

屏縣府文化處長吳錦發表示，今年首度將在地眷村故事與多年推動的阿卡貝拉音樂培訓團隊結合，演出阿卡音樂劇《眷戀時光-玉蘭花樹下遇見妳》，帶領觀眾一同與主角回憶眷村溫馨互助，及玉蘭花與橄欖樹的幸福年代。

另外，屏東兒童劇團將到台東演藝廳演出關於高樹鄉客庄的「大路關石獅傳奇」，而台東回響樂團也會「禮尚往來」，在屏東藝術館展演「台東印象」，這是雙東藝術季彼此激盪的藝術能量，讓兩地民眾欣賞多元豐富的優質節目。

10月22日還有來自拉脫維亞的爵士人聲合唱團FRAMEST，將在屏東藝術館售票演出，自2005年成軍的FRAMEST，擁有獨特樂曲編排，從古典到爵士甚至流行，多樣化曲風以及原創的阿卡貝拉編曲，是2012年拉脫維亞新浪潮音樂比賽耀眼新星。

吳錦發表示，此次秋唱藝術節的悠揚樂聲，將會出現在原鄉的長榮百合國小、枋寮F3藝文特區陽光草皮，還有富含眷村文化的將軍之屋，遍地開唱讓更多人近距離體驗純人聲的音樂魔力。

(中時)