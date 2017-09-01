烏來溪水暴漲 5名遊客困沙洲獲救

今天(9/1)下午1點半左右，在新北市烏來國小旁的河床，因下雨溪水暴漲，有3男2女受困在離岸約7公尺的河床上，接獲報後立刻派警消救援。

受困民眾緊抓繩索，小心渡河(圖截取自影音畫面)

受困的五名男女相約至溪邊烤肉，卻遇下大雨，溪水暴漲而受困，水位雖不深但因水勢湍急，消防人員以接力的方式，將救生衣傳給受困的民眾，再小心翼翼地一個接著一個拉著繩索渡河，五人在下午兩點時已全數救出。警消也呼籲民眾勿隨意到溪邊戲水，若遇大雨恐有危險。

(中天)