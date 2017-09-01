鋼纜同根生 康木祥：期勉警大生剛柔並進

昌泰集團總裁劉泰英（左）到警大參加在國際享有盛名的雕塑家康木祥（右）的「鋼纜同根生雕塑展」。（甘嘉雯攝）

雕塑家康木祥「鋼纜同根生雕塑展」，內政部長葉俊榮（左）及警大校長刁建生（右）相當推崇。（甘嘉雯攝）

雕塑家康木祥用同一根木頭融入尊重、包容、互動、團結等元素，創作出9件不同的作品，重新賦予其生命價值。（甘嘉雯翻攝）

在國際享有盛名的雕塑家康木祥，特地為警大創作「鋼纜同根生雕塑展」，用同一根木頭融入尊重、包容、互動、團結等元素，創作出9件不同的作品，重新賦予其生命價值，讓前來觀賞的昌泰集團總裁劉泰英讚嘆不已。

劉泰英說，當年101大樓在建造時就是他在擔任董事長，當年鋼索串起整棟大樓，讓建物相當堅固且耐震，而這次康木祥個展中的鋼雕，是以101大樓電梯廢棄的鋼纜，用烈火淬煉出的線條相互連結、無限延伸。

康木祥說，作品以剛柔作為主要意涵，除了用木頭雕刻，還以鋼索為素材，用長達89公里的不銹鋼索所纏繞創作，警大展期結束後也將典藏於學校，彰顯「孕育」治安幹部新血的教育宗旨。

(中時)