外勞專案檢查 勞檢處：部分區域停工1家
桃園市勞動檢查處1日公布2017年外勞專案檢查結果，針對轄內僱用外籍勞工人數在30人以上之事業單位實施勞動檢查，檢查結果仍有多項違規，除已依法通知限期改善外，另針對勞工有立即發生危險之虞的工作場所，命令業者部分停工作業，此區域直到改善前都不能動工。
勞檢處處長周賢平表示，產業外勞一般多從事具高罹災風險的3K，即辛苦、骯髒、危險行業，以今年2月到7月勞檢處授權範圍內受理通報製造業職災案件共77件，其中外勞罹災占4成多，發現多未接受適於工作環境安全衛生教育訓練。
周賢平說，遭部分停工的環境，儲槽固定梯未設置安全護籠，若因設施環境若未超過上、下各1.5公尺，則可能會有危險之虞，因此要求停工即刻改善。
勞動局表示，這次專案檢查特別就事業單位是否以外勞母語實施安全衛生教育訓練作為重點，並針對外勞的特殊語言需求於7月至10月間開設5場次輔導講習課程，希望能有效提升外勞對工作場所危害因子的辨識，加強自護的能力，以防止職業災害的發生。
(中時)
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