藝文餐桌 常玉咖啡館
談起今年最具話題性的藝術家，莫過於素有「東方馬蒂斯」美名的藝術界孤星─常玉，其作品在收藏界擁有超高人氣，永遠一畫難求。而平凡生活中，常玉卻是一位愛做菜的老饕，遙想半個世紀前，藝術家餐桌會是什麼模樣呢？拾藝術以此為楔子，特別聘請曾擔任晶華飯店副主廚及學學文創一口食堂行政主廚袁世輝為餐點顧問，於國立歷史博物館四樓開設《常玉咖啡館》，將味覺感官與常玉創作巧思結合，推出一系列當代常玉主題餐飲。
常玉於民國初年離開家鄉四川，前往法國留學，作品中，時常可見其埋藏在心中剪不斷的鄉愁，因此菜單特別設計四川名菜─紅燒慢燉牛肉麵，口味經過團隊不斷嘗試、研究，不僅色香味俱全，更成為《常玉咖啡館》必點名菜；除了熱食，甜點同樣令人玩味，有別於主食靈感來自於常玉生平背景，甜點著重於畫作的童心與趣味，推出裸女出浴奶酪、立體動物餅乾等，將原畫作線條化為兼具美味與趣味的療癒小點，餐點價格160元至360元不等，物超所值！
《常玉咖啡館》不只在餐點下足功夫，飲品器皿與台灣在地玻璃品牌紅琉璃合作，藉由不同媒材特性表現常玉畫作的生命力，雙層玻璃貼心隔熱外，更可運用不同色彩襯托常玉畫作的浪漫與優雅；無論是啜飲拿鐵或茶飲，總有常玉畫作線條伴隨左右。此外，《常玉咖啡館》為紀念常玉逝世五十周年，特別推出優惠活動，凡於店內購買特調拿鐵兩杯，即享第二杯半價優惠，數量有限，售完為止。
相關資訊
店名：常玉咖啡館
地址：台北市中正區南海路49號4樓
營業時間：10:00-18:00(周一休館)
訂位專線：02-2361-8007
(中時電子報)
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