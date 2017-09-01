「庇護傳愛．幸福滿載」秋節禮品促銷
桃園市有6家身心障礙者庇護工場，庇護員工經過專業輔導訓練，手做產品風味獨特，為了幫庇護工場促銷，市府特別舉行中秋禮品聯合促銷活動，桃園市長鄭文燦呼籲大家支持選購桃園庇護中秋好禮，給予最實際的支持，達到促進身心障礙者就業的目的。
鄭文燦表示，他非常重視身心障礙者就業，勞動局也逐年編列設立及輔導庇護工場預算，迄今已設立6家庇護工場、提供66名身心障礙者長期而穩定的庇護就業，未來將於公24公園多目標使用地下停車場新建工程校長宿舍使用規畫案籌設庇護工場，後續辦理公開徵選及評選作業。
(中時)
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