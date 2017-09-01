德媒：北約考慮擴大核威攝力
儘管冷戰已結束多年，俄國大幅也大幅裁減核武數量了，歐洲各國仍對俄國深感恐懼。德媒披露一份名為「如果發生怎們辦」的北約戰略檔，該黨探討應對來自俄羅斯可能的核威脅。文件稱，北約正考慮擴大其核威懾力。
西德意志報、北德意志報和南德意志報引述一份北約秘密戰略檔中的內容稱，北約正考慮擴大其核威懾力。這是檔列舉北約39項應對措施之一。文件已送交北約各成員國。北約正在考慮，如果俄羅斯違反《中程飛彈條約》可能做出何種軍事反應。
美俄兩國簽訂的《中程飛彈條約》被視為軍控領域的產物。條約禁止兩國擁有射程500至5000公里的中程飛彈。美國早就指責俄羅斯不遵守1987年簽訂的《中程飛彈條約》。
北約的戰略檔中建議與俄羅斯進行廣泛的談判。但也建議在歐洲建立更多預警系統，加強潛艇防禦，部署B2和B52型轟炸機。
德國之聲9月1日報導指出，到目前為止，北約發言人既沒有證實這些檔的存在，也沒表明是誰制定的。這名發言人僅證實，聯盟內部已就遵守《中程飛彈條約》的情況進行了正式討論，以及對北約安全可能造成的影響。
是否美國對俄羅斯的指控受到了北約所有其他28個盟國的支持，至今還不清楚。北約發言人指出，這一問題由各國家自己的政府決定。這表明，北約對此迄今還沒有一個清晰的方針路線。如果北約對違反條約的舉動做出反應，必須得到各成員國一致同意。相反，俄羅斯也指責美國違反《中程飛彈條約》。
(中時)
關鍵字：飛彈
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