超級奶媽呼倫湖號服役 圓陸航母編隊藍水夢

中國海軍新型綜合補給艦首艦「呼倫湖艦」1日正式服役，當天上午在廣州廣船國際有限公司舉行了命名授旗儀式。（圖/央廣網）

「呼倫湖」號為901型綜合補給艦首艦，排水量達5萬噸，是中國專為航母編隊打造的大型補給艦。（圖/央廣網）

中國海軍新型綜合補給艦首艦「呼倫湖」艦1日正式服役，命名授旗儀式上午在廣州廣船國際有限公司舉行，海軍司令員沈金龍出席儀式並致辭。

「呼倫湖」號為901型綜合補給艦首艦，排水量達5萬噸，是中國專為航母編隊打造的大型補給艦，有超級奶媽的暱稱。

據央廣網報導，「呼倫湖」艦舷號965，是中國自製的先進新型綜合補給艦。它可為中國海軍航母編隊，以及遠海機動編隊提供海上伴隨補給，為中國海軍艦艇航向遠洋奠定了更堅實的裝備基礎。

文中指出，這象徵中國海軍遠洋保障能力更上一層樓，對於完善海軍裝備體系結構、建設強大的現代化海軍，並實現中國夢、強軍夢具有重要意義。

海軍副司令員馮丹宇、南部戰區海軍司令員王海、北部戰區海軍司令員張文旦，以及軍委裝備發展部、國防科工局、中國船舶工業集團等軍地有關部門領導和科研人員、幹部職工與海軍官兵代表等，都參加了儀式。

中國901型綜合補給艦首艦1日正式命名為「呼倫湖」艦，並入列服役。中國海軍司令員沈金龍等都出席了儀式。（圖/央廣網）

大陸軍事專家李杰先前指出，中國擁有了噸位大、航速快的大型綜合補給艦，等於補齊了中國航母編隊的另一塊拼圖。

分析認為，在可以預見的未來，「遼寧」艦或大陸首艘自製航母攜編隊前往南沙，甚至更遠的印度洋時，901型補給艦將發揮關鍵效用

此外，李杰指出，將這大傢伙形容為「保姆」或「奶媽」，是十分貼切的，它就是航母戰鬥群的力量倍增器。一旦少了它，航母編隊不是走不遠，就是麼走不快。像美國的大型綜合補給艦，就可以保障航母戰鬥群油料，食品與彈藥補給數個月不虞匱乏。要是補給艦的噸位只有1萬-2萬噸，那它只能滿足中近海補給的需求。

而要滿足大陸中大型航母編隊未來執行中遠海任務的需求，每個航母戰鬥群至少都要有1個這樣的「奶媽」，以保證兩個月以上的補給力。

901艦左側有4個補給站，另一側有3個。分析指出，左側多出一個補給站的設計，是為了配合航母上的補給站在右側。而艦上尚未安裝武器，如近防炮與紅旗-10等。

(中時電子報)