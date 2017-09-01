世大運美國田徑選手迷途 龜山警協助返回選手村
世大運美國田徑金牌選手路易斯等4人，趁著即將返國之際，由新北市林口選手村騎U BIKE暢遊桃園市區，返程時依GPS 導航，在大坑山區迷路，昨下午16時因體力不濟求助大坑派出所，警員劉耕銘、余法羲先讓4人在所內休息，並提供礦泉水及國民美食科學麵食用，再聯繫義警分隊長曾春恰開貨車載4輛U BIKE。
員警之後以巡邏車護送路易斯等人回林口選手村，路易斯等人致贈徽章、感恩卡片I love TAIWAN!給警員，大力讚揚台灣警察很有人情味，讓國民外交美事又添一筆。
(中時)
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