票選桃園飆獨輪 挑戰極限獎

票選桃園飆獨輪挑戰極限獎，歡迎民眾參與。（甘嘉雯翻攝）

桃園市獨輪車運動參與教育部體育署「運動i臺灣計畫 22縣市地方特色運動票選活動」，競逐「挑戰極限獎」，市府體育局表示，這次票選活動共有8項目，分別為最愛運動No.1、美景無限獎、挑戰極限獎、國際行銷獎、親子同樂獎、最佳人氣獎、全民參與獎及特色文化獎，投票活動至11日止，每人每天可投票一次，手機也可投票。

(中時)