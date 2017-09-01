麥庚助社區老菸槍戒菸有成
戒菸不難，有志者事竟成！麥寮長庚醫院成立戒菸班，以麥寮各村巡守隊老菸槍率先以身作則，5年餘來戒菸成功率，由2成提升到今年逾5成，並將繼續朝百分之百目標邁進。
台塑麥寮管理部與麥寮長庚醫院、麥寮衛生所合作，到各村成立戒菸班，今年由麥豐村長吳子瑋及巡守隊長莊敦、總幹事林義茗號召13名巡守隊老菸槍參加戒菸。
戒菸成員每天下班聚集麥寮拱範宮，由長庚醫護人員協助進行5周密集戒治，並定期檢測血液中一氧化碳濃度、血壓等，透過戒菸操律動與專業指導分享戒菸日記，許應權、蔡政杰等7人終於成功戒菸。
長庚醫院長黃東榮及衛生所主任張佑瑞表示，2011年起從崙後、施厝、中興等村開始成立戒菸班，成功率從2、30%逐漸攀升，今年麥豐村成功率高達53.8%，即便尚未戒除，也減量不少，這些人足可當「戒菸師」教更多人戒菸。
戒菸成功十分不易，不抽菸的日子宛如新生，大家切蛋糕慶「生」，村民為戒菸成功者按讚。許樹文、周志強等人說，菸價漲不停且抽菸人人嫌，幾十年戒不了，有專人指導，其實戒菸並不難，戒了不但省錢也撿回健康，好處多多。
(中時)
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