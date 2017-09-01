電纜遭剪斷　地方人士跳腳

近來蘆竹地區電纜遭剪斷，地方人士跳腳。（甘嘉雯翻攝）

近來蘆竹地區電纜遭剪斷，地方人士跳腳。（甘嘉雯翻攝）

桃園市蘆竹社區活動中心昨晚遭宵小入侵，冷氣機室外機電線遭剪斷、破壞， 另外，繼1-16號埤塘及大竹2-15號池被不肖份子偷剪偷抽景觀燈電纜線後，長興埤塘2-2-5號池也淪陷了，當地里長氣憤表示，宵小愈來愈大膽，之前晚上就去剪，現在連白天也去剪電纜。

(中時)