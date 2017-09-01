輕鬆駕馭都會時尚生活　每月不到八千晉身smart一族

smart車款。(圖片來源：賓士融資提供)

頂客家族與單身貴族購車有了新首選，許多都會男女嚮往著能夠展現自身品味的代步工具。還沒有育兒壓力的頂客與單身貴族，可以無顧慮的在多方面展現自己的生活態度，而結合科技與時尚設計如同精品的smart小型車，正因捉準這一族群需求，成為都會生活中品味與靈活的代步首選，車商為了搶攻市場，新祭出的底頭款、低月付方案，讓這群時尚都會男女可以更輕鬆的晉身smart一族。

靈巧活潑的smart，一直是都會時尚的一大亮點，也因為小巧的身形縮短了轉彎的軸距，大大提高了在都市街頭操作的靈活度，而時尚精緻的外觀，更是許多都會男女對這款車愛不釋手的重要原因。

smart車款。(圖片來源：賓士融資提供)

台灣賓士與台灣賓士資融為了搶攻這一市場的需求，祭出超高靈活的優惠方案，透過「Agility星智選」專案，頭期款7萬1千元，現在月付不7千1百元即可輕鬆入主，如果選擇30%頭期款的方案，每月最低更只要不到4千元就可成為最smart的車主，在享受都市中的靈活操作時，也不必擔心沉重的負擔。

車商表示，每款車皆可搭配不同的月付方案，依照預算多寡選擇不同的分期方式。「Agility星智選」專案更提供了三種超高靈活的期末調度方案：合約期滿，可以選擇付清尾款或者將尾款再分期；也可以舊愛換新歡，以舊smart換購成smart的最新車款；當計畫有了變化，只要在車況符合良好狀態和里程數說明表的條件下，也可以將smart歸還，不必再付剩下的尾款。

smart車款。(圖片來源：賓士融資提供)

台灣賓士與台灣賓士資融攜手緊捉都會男女的都市生活需求，精心設計極具創意的購車方案，強調選擇要跟得上變化的生活態度，讓車主不但可以靈活駕馭愛車，更可以彈性調度自己的財務。這樣將不可能變可能的全新汽車消費體驗，以及標榜時尚又輕盈的買車哲學，預期將吸引大批喜愛及時行樂的都會男女目光。

(中時電子報)