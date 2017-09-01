EUREKA台南國際兒童電影節 16日永福路封街「FUN」電影

2017EUREKA！台南國際電影節活動揭幕，接畫比賽第一名作品被製成電影看板，懸掛全美戲院的電影廣告牆上。(曹婷婷攝)

台南市教育產業工會及台南市教師會持續推動影像教育，連續3年舉辦EUREKA台南國際兒童電影節，今年更擴大為電影、藝術嘉年華會模式辦理，以本屆吉祥物「想像」為主角，推出接畫比賽、拍片比賽等活動，16日將於全美戲院及永福路舉辦封街藝術嘉年華，邀大家一起到全美戲院「FUN」電影「瘋」藝術！

接畫比賽吸引近2000件作品投件，得獎名單今天公布，第1名作品更被製作成巨幅電影看板，懸掛在全美戲院原來的電影看板旁，高規格的待遇，讓得獎者受寵若驚。

主辦單位表示，今年的想像接畫比賽各組投稿相當踴躍，總計近2千件作品參加，有科幻、漫畫、寫實、設計等，部分結合台南的古蹟、美食等文化元素；另外，教育短片拍片競賽則有台南、新北、高雄、台中、台北、彰化、宜蘭等7個縣市約40部作品參賽，主題涵蓋偏鄉教育發展、創新教育想法、感人教育故事、環境教育省思等議題。

對於教師組織能持續辦理這樣的音像藝術活動，全美戲院董事長吳俊漢表示，影展是國家重要的產業，台南文化藝術是台灣的指標，扎根培養的工作很重要，希望這樣的活動能多多辦理，全美戲院也樂於在音像藝術相關活動推展，盡一分心力。

入圍影片將於16日在全美戲院播映，開放民眾免費索票入場，屆時，也將會揭曉各組首獎名單。15日開幕活動晚上將安排「教育其實是一個陷阱」開幕片播映，16日更將在全美戲院前的永福路封街，舉辦藝術嘉年華，還有國中小、高中職及大專藝術相關科系共同合作的12星座藝術創意闖關活動，當晚也將辦理106年台南市SUPER教師頒獎。

接畫比賽各組第一名：國小高年級組—寶仁小學陳樺緯，國中組—南新國中邱彥彤，高中職組—台南高商戴郁萍。

(中時)