豆棗產品標示不實 衛生局將開罰

衛生局稽查人員查緝元隆農產食品行，針對標示不實的產品進行封存。（翻攝照片）

台中市衛生局指出，上月29日偕同檢調人員查緝西屯區元隆農產食品行，現場發現豆棗、甜麵筋、豆皮絲等產品標示不實，現場共封存217.01公斤違規食品，但業者供稱，以往都合法作業，是最近1周現場工作人員失誤，才會發生此情況，將視違法情況開罰。

台中市衛生局指出，稽查人員查扣共「豆皮絲」、「紅豆絲」、「日隆豆棗」及「日隆豆棗」等完整包裝食品，這些產品經有效日期回推，發現都是「未來食品」，且外箱標示的製造日期、批號不實，依法可開罰4至400萬元不等，將釐清業者犯案情節後再開罰。

黃姓業者則供稱，以往標示都是符合規定，可能最近作業人員有疏失，才會出現「未來食品」的情況，願配合下架回收。

針對元隆農產食品行從事油炸製程作業，卻沒有處理設施，市府將依違反空汙法裁罰10至100萬元；此外，作業廢水未妥善處理、豆渣貯存區未有覆蓋導致蒼蠅紛飛等環境問題，環保局也將分別依違反水汙染防治法、違反廢棄物清理法等規定裁罰。

(中時)