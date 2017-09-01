超過6萬美國人向川普請願 將投資人索羅斯認定為恐怖分子
美國有聯署制度，超過一定數量民眾針對特定議題連署後，政府即使不同意照做，也要出來回應說明。美國投資大亨索羅斯人稱「金融大鱷」，1997年亞洲金融風暴時重創東南亞各國，如今美國也有不少民眾受不了他了，超過6萬美國人向川普請願，要求將他認定為恐怖分子。
俄羅斯衛星通訊社9月1日報導指出，目前請願書簽名人數為63199人。要想得到白宮的回復需要在2017年9月19日前在收集到36801個簽名。
請願書稱：「喬治•索羅斯蓄意並試圖長期破壞穩定，且對美國及其人民實施了其他的暴力行為」。
因此，請願書的簽名人認為，「美國聯邦政府和司法部應儘快宣佈喬治•索羅斯，他所屬的公司及其成員為恐怖分子」，「並根據美國民事沒收制度，剝奪其全部財產和資產」。
喬治•索羅斯是美國金融家和投資人。對其工作的看法也見仁見智：常有人把這位億萬富豪成為金融投機者。索羅斯旗下的量子基金在30年的時間內獲利350億美元，創造了對沖基金的記錄。索羅斯還積極參與政治：他的基金多次被指責參與很多國家的政權更迭。索羅斯本人並不否認他資助烏克蘭2004年的橙色革命和2013年的烏克蘭親歐盟示威。
(中時)
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