小貨車無故追撞 曳引車成廢鐵駕駛不治

高速撞上前方曳引車的小貨車成廢鐵。(許素惠翻攝)

43歲陳姓男子今日凌晨駕駛小貨車由南往北行經口湖鄉港東村台61線公路245公里路段時，不知何故高速追撞到前面貨運曳引車，小貨車嚴重扭曲變形，幾成廢鐵，陳男被送醫急救，仍宣不治，肇事原因待進一步調查釐清。

今日凌晨3時許，陳男行經台61線快速道路北上車道245公里600公尺處，因未注意車前狀況，高速追撞由杜姓男子所駕駛的營業貨運曳引車，小貨車拉出6.3公尺煞車痕，但仍煞不住撞到前車，警方不排除疲勞駕駛等因素，確切原因尚待調查釐清。

(中時)