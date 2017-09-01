仁愛鄉「親愛愛樂」樂團世界奪冠，縣長林明溱鼓舞再接再厲

仁愛鄉「親愛愛樂」樂團世界奪冠，縣長林明溱（中）鼓舞再接再厲。（廖志晃攝）

仁愛鄉「親愛愛樂」樂團世界奪冠，王子建（左）、陳珮文老師居功厥偉！（廖志晃攝）

仁愛鄉「親愛愛樂」弦樂團，赴奧地利參加國際青少年音樂節比賽, 獲得弦樂合奏世界冠軍！南投縣長林明溱1日公開表揚，肯定師生努力，讓世界看見台灣，而孩子們也發揮潛力，知道只要努力，人生有無限的可能。

林明溱表示，看到親愛愛樂弦樂團獲獎，他覺得很高興！南投原住民團體很努力，出國比賽還拿第1名，這樣的成果，真的很不容易；他並感謝親愛愛樂弦樂團老師，仁愛鄉親愛國小師生努力，期盼再接再厲，將來參加國際比賽，繼續為台灣爭光，爭取更好成績。

親愛愛樂弦樂團參加維也納國際青少年音樂節比賽，演出曲目包括《莫札特嬉遊曲》、《泰雅序曲》、以及《馬卡道狂想曲》3首曲子，展現演奏世界名曲的能力，台灣原住民的樂章也在世界響起，贏得喝彩，演奏結束全場起立鼓掌，評審並以「非常突出」宣布親愛愛樂弦樂團，得到第1名。

愛樂由王子建、陳珮文老師帶隊，不僅到歐洲參加比賽，更是一趟學習與見證之旅，老師鼓勵孩子在街頭演奏，體驗行萬里路，勝讀萬卷書的真諦，孩子們用音樂和世界交流，譜出令人感動的成長樂曲。

王子建感謝縣長林明溱的支持和肯定，他表示，親愛愛樂弦樂團成員，從親愛國小開始、草屯國中音樂班到大學生，一路走來感謝大家照顧，現正思考未來還能做什麼，盼望各界繼續支持。

(中時)